Образование 03 марта 2023, 13:03 Сергей Кравцов и Глеб Никитин проинспектировали технопарк Мининского университета

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вместе с министром просвещения России Сергеем Кравцовым посетили технопарк универсальных педагогических компетенций Мининского университета. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

Глава Минпросвещения отметил, что создание подобных технопарков на базе педвузов необходимо для качественной интеграции будущих преподавателей в профессию. Губернатор региона поддержал это мнение и добавил, что в Нижегородской области делают акцент именно на развитие образовательной сферы.

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«Мы открыли корпус „Школы 800“ в Верхних Печерах, а еще ряд школ строится при поддержке министерства просвещения по национальному проекту „Образование“ в настоящее время. Также мы реализуем проект создания кампуса мирового уровня», — рассказал Глеб Никитин.

Он добавил, что это начинание объединило сразу несколько вузов. Планируется, что кампус будет ориентирован на всю Россию и поможет развитию так называемого экспорта образования.

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