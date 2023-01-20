Образование 20 января 2023, 11:22 Сергей Кабышев: системы образования новых территорий необходимо интегрировать в российское пространство

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Системы образования ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей необходимо интегрировать в российское образовательное и научное пространство. Об этом «Парламентской газете» сообщил председатель думского Комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев.

Комитет Госдумы по науке и высшему образованию на заседании 19 января рекомендовал принять подобный законопроект в первом чтении. Депутаты советуют признать дипломы об образовании, ученые степени и звания, полученные на этих территориях.

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В данный момент, по словам Кабышева, важно обеспечить законодательную поддержку правового и социального статуса студентов и педагогов.

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«Мы устанавливаем порядок льготного получения разрешительных документов: лицензирования образовательных учреждений, получения сертификатов», — добавил парламентарий.

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