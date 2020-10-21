Сенаторы предложили закрепить порядок организации образования на удаленке

Один из авторов внесенного в Госдуму проекта, глава Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова подчеркнула, что важно разграничить полномочия ведомств по решению вопросов, которые связаны с дистанционными образовательными технологиями. По ее словам, в общем и среднем профессиональном образовании необходимо поручить такое направление Минпросвещения, а в высшем — Минобрнауки.

«Тогда у Министерства просвещения появится правовая возможность разработать методические рекомендации по продолжительности уроков в тех или иных случаях, выставлению оценок. Мы даем им правовую платформу урегулировать дальше своими подзаконными актами, приказами, инструкциями, как дистанционное образование должно быть организовано, — подчеркнула Гумерова.

Уточняется, что поправка подразумевает регулирование обучения на удаленке лишь на случай чрезвычайных ситуаций. Член Совфеда добавила, что дистанционка не заменит полностью очные занятия.