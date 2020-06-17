17 июня 2020, 11:44
Сенаторы предложили внести поправки в Трудовой договор для модернизации системы контрактов в вузах
Ирина Рукавишникова, первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, в беседе с «Парламентской газетой» рассказала, что сенаторы предложили внести правки в Трудовой договор. Они хотят заключать договоры с педагогами в ВУЗах минимум на три года.
«Мы считаем, что в большинстве случаев минимальный срок, на который заключается эффективный контракт между педагогом и вузом, должен составлять три года, а не год и менее, как это часто происходит сегодня», — заявила Рукавишникова.
Помимо этого, с 12 июня нынешнего года вступил в силу приказ Минтруда РФ об отмене профессионального стандарта для работника высшей школы. Так как ранее стандарты ограничивали преподавателей без ученой степени.
Рукавишникова полагает, что с отменой профстандарта у профессорско-преподавательского состава «выросли крылья». А это значит, что вузы смогут свободнее формировать нагрузку на преподавателей.