Сенаторы предложили внести поправки в Трудовой договор для модернизации системы контрактов в вузах

«Мы считаем, что в большинстве случаев минимальный срок, на который заключается эффективный контракт между педагогом и вузом, должен составлять три года, а не год и менее, как это часто происходит сегодня», — заявила Рукавишникова.

Помимо этого, с 12 июня нынешнего года вступил в силу приказ Минтруда РФ об отмене профессионального стандарта для работника высшей школы. Так как ранее стандарты ограничивали преподавателей без ученой степени.

Рукавишникова полагает, что с отменой профстандарта у профессорско-преподавательского состава «выросли крылья». А это значит, что вузы смогут свободнее формировать нагрузку на преподавателей.