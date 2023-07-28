Образование 28 июля 2023, 17:08 Сенаторы одобрили закон о трудовом воспитании школьников Совет Федерации одобрил закон о привлечении школьников к общественно полезному труду Pxhere

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Совет Федерации утвердил изменения в закон «Об образовании в Российской Федерации», касающиеся трудового воспитания школьников. Сенаторы одобрили инициативу на пленарном заседании верхней палаты парламента.

По новым нормам привлечение школьников к общественно полезному труду становится обязательным. Из закона убрали требование получать согласие родителей на такую деятельность ребенка.

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Глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отметила, что новые правила расширяют понятие «воспитание» в части формирования у детей трудолюбия, ответственного отношения к работе и ее результатам. По словам сенатора, обязанностями учащихся считаются поддержание чистоты и порядка в школе, а также участие в общественно полезном труде

«Учеников можно привлекать к труду, не предусмотренному образовательной программой, соблюдая требования трудового законодательства», — добавила Гумерова.

Депутат Госдумы Сергей Колунов ранее объяснил пользу трудового воспитания школьников. Парламентарий заявил, что оно поможет детям приобрести навыки, необходимые для взрослой жизни.