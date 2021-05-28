Сенатор Рязанский оценил идею о снижении ставки НДФЛ для работающих студентов

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал идею о введении льготной ставки налога на доходы физических лиц для работающих студентов среднеспециальных или высших учебных заведений, написал сайт RT.

Инициатива принадлежит депутату Ивану Сухареву. Как напомнил Рязанский, во времена СССР студенчеству предоставляли льготу по уплате подоходного налога. Ей пользовались те учащиеся, которые трудились. Например, в составе строительных отрядов ездили, работали на объектах.

«За счет этого ребята могли получать достаточно серьезную заработную плату за летний период. Те решения, на мой взгляд, были проявлением дополнительной заботы о студентах, которые откликнулись на призыв государства провести свое каникулярное время на стройках», — подчеркнул сенатор.

Он отметил, что поддержал бы эту идею, так как в ней «есть разумность». По его словам, раннее привлечение граждан к трудовой деятельности тоже полезно для ребят и для государства.