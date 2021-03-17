Сенатор предложил выплачивать издержки за работу в онлайне преподавателям всех вузов

Заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при палате регионов Ирина Рукавишникова заявила о необходимости регламентировать выплаты за работу в онлайн-формате преподавателям всех вузов России, написала «Парламентская газета».

Уточняется, что, согласно последним поправкам в Трудовой кодекс РФ о работе в удаленном режиме, работодатель должен обеспечить сотрудника оборудованием и программно-техническими средствами либо выплатить ему компенсацию за пользование личной или арендованной техникой.

«На сегодняшний день ряд вузов выплачивают подобные компенсации преподавателям, однако эта практика разнообразна и не повсеместна. Поэтому необходимо разработать отраслевые рекомендательные документы по регламентации порядка обеспечения научно-педагогических работников необходимыми техсредствами», — пояснила Рукавишникова.

Помимо прочего, важно установить сроки и размеры соответствующих выплат.