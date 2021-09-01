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    01 сентября 2021, 17:21

    Сенатор поддержал идею дополнительного курса истории в школах

    Полина Гребенщикова

    Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в разговоре с RT прокомментировала идею ввести в российских школах дополнительный курс по истории. Такое предложение внесла одна из участниц встречи Владимира Путина со школьниками.

    Сенатор поддержал идею дополнительного курса истории в школах

    Гумерова назвала идею интересной, отметив необходимость следить за объективным изложением истории. Она также посчитала важным то, что инициатива поступила от школьницы.

    «Я уверена, что историческая правда — это фундамент национальной безопасности нашей страны, поэтому те меры, которые предлагаются ребятами, они важны, важно это слушать и создавать условия для их реализации», — сказала сенатор.

    София Соколова, школьница из Владивостока, предложила добавить дополнительные занятия по истории в школьную программу, в ходе которых учащиеся смогут ознакомиться с архивами и историческими документами.