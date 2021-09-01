Сенатор поддержал идею дополнительного курса истории в школах

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в разговоре с RT прокомментировала идею ввести в российских школах дополнительный курс по истории. Такое предложение внесла одна из участниц встречи Владимира Путина со школьниками.

Гумерова назвала идею интересной, отметив необходимость следить за объективным изложением истории. Она также посчитала важным то, что инициатива поступила от школьницы.

«Я уверена, что историческая правда — это фундамент национальной безопасности нашей страны, поэтому те меры, которые предлагаются ребятами, они важны, важно это слушать и создавать условия для их реализации», — сказала сенатор.

София Соколова, школьница из Владивостока, предложила добавить дополнительные занятия по истории в школьную программу, в ходе которых учащиеся смогут ознакомиться с архивами и историческими документами.