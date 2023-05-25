25 мая 2023, 17:45
Сенатор Гумерова выступила за возвращение серебряных медалей в школы
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова поддержала идею вернуть серебряные медали для отличившихся школьников. Инициативу планируют реализовать уже со следующего года. Об этом сообщил RT.
Изначально с новостью о возврате поощрения в виде серебряной медали выступил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. И сенатор назвала эту идею хорошей и правильной.
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«Я сама воспитанница советской школы, и в наше время были золотые и серебряные медали. И, конечно, это давало определенные плюсы при поступлении, дополнительные бонусы. Поэтому мне видится эта идея правильной и своевременной», —отметила Лилия Гумерова.
Она также выразила уверенность, что новость с радостью воспринимут и школьники, и педагоги.
Школы
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