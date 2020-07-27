27 июля 2020, 12:20
Сенатор Гумерова прокомментировала законопроект о «дистанционке»
Сенатор Лилия Гумерова напомнила «Парламентской газете», что перевод образовательных учреждений на дистанционный режим работы стал одной из неотложных мер по борьбе с распространением коронавируса.
«Эта мера (переход на „дистанционку“ — прим. ред.) вынужденная и необходимая для обеспечения непрерывности образовательного процесса», — обратила внимание глава Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
Она заметила, что никто не заменит живого общения с преподавателем. Поэтому в законопроекте о дистанционном образовании нет ни одного слова о полном и всеобщем переходе на такой формат. По ее словам, поправки уточняют полномочия профильных ведомств при реализации дистанционных образовательных программ.
«Подзаконными актами министерства пропишут регламент такого обучения. <…> Законопроект получил поддержку правительства, так как предложенная норма востребована временем», — добавила собеседница издания.