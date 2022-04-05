Сенатор Гумерова оценила идею Милонова вернуть систему пятилетнего высшего образования

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в разговоре с RT оценила идею депутата Виталия Милонова вернуть в России старую пятилетнюю систему высшего образования. По ее словам, это хорошая система для технических специалистов.

Сенатор отметила, что за четыре года бакалавриата специалистов не успевают подготовить. Поэтому в Совфеде возращение пятилетней системы уже активно обсуждается.

«Такие предложения в нашем комитете обсуждены, даже сформулированы в инициативу, мы ее будет даже дальше обсуждать с профильными ведомствами, экспертами. Мы считаем, что есть рациональное зерно в этом. Сейчас нам нужно стремительно трансформировать экономику. Технические специальности будут очень востребованы», — сказала Гумерова.