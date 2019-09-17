Семейный стартап из Подмосковья дарит свободное время. Родители придумали «Читанию» для детей

Многодетная семья из Красногорска превратилась в фамильный стартап. Чета Сосниных растит сразу пятерых детей. Для того, чтобы их обучение было максимально эффективным, Михаил и Наталья придумали и разработали специальное приложение. Оно помогает детям читать, и тем самым, дарит взрослым много свободного, и так порой, недоступного времени.

Обычный обед семьи Сосниных — это как маленький праздник. В доме 5 детей, двое взрослых и бесконечное количество дел и обязанностей. Последняя задача — научить читать младшую дочку. Кто-то бы нанял репетитора, либо же сам ради этого ушел в отпуск. Соснины же разработали для детей мобильное приложение

«Когда двое младших подросли, им пришла пора идти в школу, мне показалось, что это для меня уже пройденный этап, вот это техническое повторение, рутинное обучение. И я предложила мужу, быть может, мы как-то попробуем, у нас как раз тогда появился iPad, и он занялся программированием как хобби», — сказала Наталья Соснина, создатель приложения «Читания».

Источник фото: телеканал «360»

Хобби разрослось, и сейчас Михаил — уже полноценный мобильный разработчик. В игре, которую изобрел глава семьи, все ярко и предельно понятно. После запуска приложения необходимо выбрать профиль игрока. Дальше начинается сама игра. Задания здесь разделены не только по уровням сложности, но и по сюжетным линиям и локациям. Каждое выполненное упражнение продвигает героев в их путешествии. Так, уверены в семействе разработчиков, ребенок не только учится, но и получает от этого удовольствие. Есть в приложении и специальный раздел для родителей, в котором они могут редактировать сложность заданий, получать все информацию и следить за детским прогрессом.

Источник фото: телеканал «360»

«Здесь можно, во-первых, посмотреть инструкцию. Это очень подробная инструкция приложения. Большущий документ такой с картинками, с описанием сюжета и методическими указаниями. Здесь родители могут также посмотреть, где находится ребенок, посмотреть подробный отчет, сколько пройдено, где застряли», — сказал Михаил Соснин, создатель приложения «Читания».

Источник фото: телеканал «360»

Мама — генератор идей, папа — программист. Получили свои роли в семейном стартапе и дети. Старший сын Сергей увлекается музыкой, и в семейном деле стал композитором. Все, что звучит и играет в приложении, сделал именно он. А вот Илья и Маша, сами того не зная, стали дизайнерами. Детей никто и ни в чем не ограничивал. Так идея о волшебной стране превратилась в яркие рисунки. Потом их немного подправил профессиональных художник, и сейчас их творения можно увидеть на экране.

Источник фото: телеканал «360»

«Я в садике была, сама в садике сижу, рисую, говорю: вот папе понравится, принесу, папа будет рад. Я там рисовала буквы, раскрашивала и папе приносила», — сказала Мария Соснина, дизайнер приложения «Читания».

Так труд всей семьи превратился в одно приложение. Сейчас оно существует только для планшетов на iOS, но у него уже 3 тысячи скачиваний и множество положительных отзывов. Дети отмечают пройденные уровни, родители — радуются их успехам, и дополнительному свободному времени.

Источник фото: телеканал «360»

«В нашем приложении все легко. Дети учатся играя. Нет этого периода, когда они что-то зубрят, когда их заставляют, мотивируют. Родителям гораздо проще становится научить детей читать. Вместе с тем, они могут больше времени провести вместе. Погулять вместе, почитать книжку и просто пообщаться», — сказала Наталья Соснина, создатель приложения «Читания».

К ноябрю многодетные стартаперы выпустят версию приложения для айфонов, в начале следующего года уже для устройств на Android.