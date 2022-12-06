Образование 06 декабря 2022, 15:04 Семь новых школ откроются в Свердловской области

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал об открытии семи новых школ в регионе, которое запланировано до конца 2022 года, сообщило агентство Ura.ru.

«В планах этого года у нас был ввод в эксплуатацию семи новых зданий школ. Пять из них уже сданы», — уточнил губернатор.

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Куйвашев также добавил, что еще в 28 школах идет капитальный ремонт. Он также завершится до кона 2022 года. В следующем году власти Свердловской области собираются выделить на сферу образования в районе 100 миллиардов рублей, заключил губернатор.

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