Сельские учителя получат больше льгот по оплате коммунальных услуг

Возможно, в скором времени сельские учителя станут меньше тратиться на «коммуналку». Такие предлагает Министерство просвещения для того, чтобы избавиться от дефицита преподавателей в такой местности. Поправки в проект ФЗ «Об образовании в РФ» уже внесены.

Речь идет о компенсации расходов на оплату коммунальных услуг в жилых домах. Сюда входит отопление и освещение для учителей из сел, рабочих поселков, поселков городского типа или городах с населением меньше 50 тысяч человек.

Конкретные цифры будет утверждать правительство страны и сами регионы. Причем меры коснутся не только тех учителей, которые живут и работают на селе. Также льготы будут и для преподавателей из крупных городов, которые специально приезжают на работу в сельские школы.