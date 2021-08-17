Сдавшая экзамены в МГУ девятилетняя москвичка не попала на бюджет

Дополнительные вступительные экзамены в МГУ не позволили девятилетней москвичке Алисе Тепляковой попасть на бюджетное место на психологический факультет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на приказ о зачислении. Ее фамилия в списках принятых абитуриентов отсутствует.

Приемная кампания в российские вузы официально завершилась во вторник, 17 августа. В этот день публикуются приказы о зачислении абитуриентов.

По данным Рособрнадзора, Алиса Теплякова успешно сдала Единые государственные экзамены по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. СМИ сообщали, что девочка намерена пойти на факультет психологии.

За экзаменами Алисы следил ректор вуза Виктор Садовничий. Во время проверки набранных во время испытаний баллов он заявил, что если девочка сдала экзамены успешно, то ей выделят педагога-психолога. Садовничий пояснил, что в столь юном возрасте для комфортного обучения нужна помощь.

Он напомнил, что в университете уже обучались подростки от 14 до 15 лет, так что опыт с юными студентами в вузе есть. Но каждый такой случай требует особого внимания.