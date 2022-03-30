Сдавать дипломные работы в электронном виде предложили в Госдуме

Студентам вузов и иных учебных заведений нужно разрешить сдавать дипломные работы в электронном виде на цифровых носителях в текущем году. С такой инициативой к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову обратился депутат Госдумы Виталий Милонов, написал RT.

По его словам, такое предложение обусловлено ростом розничных цен на бумагу.

«Безусловно, в ближайшем будущем проблема дефицита будет решена, однако в настоящее время распечатка документов является достаточно дорогостоящей операцией для частного лица», — пояснил парламентарий.

Милонов отметил, что в некоторых случаях из-за правок распечатку дипломных работ необходимо делать иногда и по несколько раз.

«Прошу вас рассмотреть возможность допущения сдачи дипломных работ студентами вузов и иных учебных заведений в электронном виде на цифровых носителях в текущем году. Если эксперимент окажется успешным, прошу вас внедрить такую практику на постоянной основе», — говорится в тексте обращения.