Образование 25 мая 2023, 00:36 Сдающих ЕГЭ выпускников переведут из приграничных районов в безопасные места Сдающих ЕГЭ на приграничных территориях при необходимости переведут в безопасные регионы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Выпускников, сдающих ЕГЭ на граничащих с Украиной территориях, при необходимости переведут в более безопасные регионы. Такое решение озвучил заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский, сообщил ТАСС.

«Детей при необходимости, если они изъявят желание сдавать ЕГЭ, будут для сдачи экзамена перевозить в муниципалитеты, в пункты, которые находятся на безопасных территориях. И это касается вообще в целом организации проведения экзамена», — сказал замглавы ведомства.

Реклама

Круглинский еще раз подчеркнул, что выпускники новых российских регионов, а также Белгородской, Курской и Брянской областей в этом году получат аттестаты по итогам текущих оценок. ЕГЭ выпускники будут сдавать по желанию.

Кроме того, в Белгородской области последние звонки пройдут дистанционно. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что надеется на понимание детей и родителей, потому что по другому в нынешних условиях сделать невозможно.

Накануне украинские военные обстреляли поселок Борисовка в Белгородской области. С квадрокоптера ВСУ сбросили взрывное устройство на одно из административных зданий.