25 мая 2023, 00:36
Сдающих ЕГЭ выпускников переведут из приграничных районов в безопасные места
Сдающих ЕГЭ на приграничных территориях при необходимости переведут в безопасные регионы
Выпускников, сдающих ЕГЭ на граничащих с Украиной территориях, при необходимости переведут в более безопасные регионы. Такое решение озвучил заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский, сообщил ТАСС.
«Детей при необходимости, если они изъявят желание сдавать ЕГЭ, будут для сдачи экзамена перевозить в муниципалитеты, в пункты, которые находятся на безопасных территориях. И это касается вообще в целом организации проведения экзамена», — сказал замглавы ведомства.
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Круглинский еще раз подчеркнул, что выпускники новых российских регионов, а также Белгородской, Курской и Брянской областей в этом году получат аттестаты по итогам текущих оценок. ЕГЭ выпускники будут сдавать по желанию.
Кроме того, в Белгородской области последние звонки пройдут дистанционно. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что надеется на понимание детей и родителей, потому что по другому в нынешних условиях сделать невозможно.
Накануне украинские военные обстреляли поселок Борисовка в Белгородской области. С квадрокоптера ВСУ сбросили взрывное устройство на одно из административных зданий.
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