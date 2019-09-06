Сборы по хакатону стартовали в Москве. Лучших разработчиков и дизайнеров готовили в подмосковном МФТИ

Российская команда по хакатону готовится к международным соревнованиям. Они пройдут в конце сентября в Германии. Лучших хакеров и программистов к поездке готовят в подмосковном МФТИ.

Источник фото: телеканал «360»

Хакатон — это форум разработчиков, дизайнеров и управленцев. Они решают задачи для конкретных компаний и бизнеса. Как это выглядит? Конкретная компания дает разработчикам задание, им нужно написать целый проект, как добиться поставленной цели. Обычно соревнования длятся по 12 и более часов. А победитель получает не только приз, но и часто предложение о работе.

«Мы будем ездить на хакатоны, перед этим нас будут готовить, можно будет расширить свою специализацию. Если нас будут дополнительно учить, если ребята, которые имеют большой опыт в хакатонах, будут с нами делиться опытом, то мы не просто будем ездить в другие страны, но и получать опыт, который можно будет применить в своей работе, проектах», — уточнила Надя Зуева, участница сборов, студент МФТИ.

Источник фото: телеканал «360»

До этого постоянной команды у России не было. Институт совместно с Росмолодежью решил создать ее, тренировать и вместе с ребятами разрабатывать новые проекты. Из двух тысяч заявок отобрали 50. Именно этих ребят со всей страны пригласили на сборы в Подмосковье.

«Цель проекта — собрать самых лучших ребят здесь и сейчас, помочь им сработаться и отправить их на лучшие мероприятия в России и за рубежом. Это систематическое появление каких-то инновационных проектов, и ребята смогут трудоустроиться в ведущие компании России по итогам этой программы», — сказал Евгений Акинин, руководитель проекта «Сборная России по хакатонам Russian Hack Team».

Источник фото: телеканал «360»

В первый день, 6 сентября, прошли лекции, а в субботу будет игра по хакатону. По ее итогам отберут 30 сильнейших ребят, которые будут ездить на сборы в Европу, а также представлять Россию на различных соревнованиях. Ну и многие разработчики смогут получить предложения от компаний. Такое в хакатоне встречается часто.