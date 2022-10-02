Сборная России заняла первое место на международной астрономической олимпиаде | 360°

Образование 02 октября 2022, 19:47 Поделиться Telegram

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Viber Сборная России заняла первое место на международной астрономической олимпиаде Минпросвещения: сборная России завоевала первое место на олимпиаде по астрономии Официальный сайт

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Сборная России завоевала шесть золотых медалей на международной астрономической олимпиаде, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Одна из участниц национальной команды Екатерина Бобкова завоевала абсолютное первое место.

Бобкова в этом году окончила Специализированный учебно-научный центр (факультет) — школу-интернат имени А. Н. Колмогорова МГУ.

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«Золотые медали получили все члены сборной команды России», — подчеркнули в министерстве.

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Соревнования на олимпиаде состояли из четырех этапов. Они представляли теоретический, практический, наблюдательный и экспресс-тур.

Дистанционно в олимпиаде приняли участие ребята из восьми стран. Подготовку сборной России начали летом прошлого года. Ее проводил тренерский штаб под руководством Бориса Эскина.

В рамках подготовки с 30 июня по 17 июля этого года для участников прошли летние учебно-тренировочные сборы. Помимо этого, для сборной команды России провели тренировку в рамках установочных сборов в центре «Сириус».

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