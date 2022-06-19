Санкции против России снизят число иностранных студентов — ректор МГУ Садовничий
Ректор МГУ Садовничий: санкции против России могут снизить число иностранных студентов
Проблемы с перелетами, вызванные санкциями против России, могут вызвать снижение числа иностранных студентов. Такими опасениями поделился с ТАСС ректор МГУ Виктор Садовничий.
Студентам из ряда стран будет трудно приехать в Россию в сложившихся условиях, заметил он.
«Нам жаль: мы готовим хороших специалистов, и они хотят к нам приезжать. Но все-таки эти ограничения есть, наверное, это скажется на снижении количества иностранных студентов», — признал Садовничий.
Он добавил, что ректоры вузов при этом обещают друг другу сделать все возможное, чтобы сохранить прием.
На вопрос журналистов о том, смогут ли иностранные студенты учиться дистанционно, ректор МГУ ответил, что «такая форма будет».
По мнению Садовничего, в России сильная система образования, и в условиях санкций вузам важно в первую очередь не перестроить свою работу, а «не потерять то, что есть».
«Мы сильнее других стран по образованию. Мне кажется, надо идти путем, который мы начали, усовершенствованием и усилением нашей системы образования. И мы вполне можем учить и учим на достойном уровне», — заметил ректор МГУ.
Он призвал к открытому, независимому сотрудничеству в науке и образовании, в том числе с научными школами и профессурой из других стран.
«Это не должно, на мой взгляд, быть ограничено. И мы получаем ответные сигналы, многие хотят с нами сотрудничать», — подчеркнул Виктор Садовничий.
По его словам, трудности существуют, но они преодолимы.