Проблемы с перелетами, вызванные санкциями против России, могут вызвать снижение числа иностранных студентов. Такими опасениями поделился с ТАСС ректор МГУ Виктор Садовничий.

Студентам из ряда стран будет трудно приехать в Россию в сложившихся условиях, заметил он.

«Нам жаль: мы готовим хороших специалистов, и они хотят к нам приезжать. Но все-таки эти ограничения есть, наверное, это скажется на снижении количества иностранных студентов», — признал Садовничий.

Он добавил, что ректоры вузов при этом обещают друг другу сделать все возможное, чтобы сохранить прием.

На вопрос журналистов о том, смогут ли иностранные студенты учиться дистанционно, ректор МГУ ответил, что «такая форма будет».

По мнению Садовничего, в России сильная система образования, и в условиях санкций вузам важно в первую очередь не перестроить свою работу, а «не потерять то, что есть».

«Мы сильнее других стран по образованию. Мне кажется, надо идти путем, который мы начали, усовершенствованием и усилением нашей системы образования. И мы вполне можем учить и учим на достойном уровне», — заметил ректор МГУ.

Он призвал к открытому, независимому сотрудничеству в науке и образовании, в том числе с научными школами и профессурой из других стран.

«Это не должно, на мой взгляд, быть ограничено. И мы получаем ответные сигналы, многие хотят с нами сотрудничать», — подчеркнул Виктор Садовничий.

По его словам, трудности существуют, но они преодолимы.