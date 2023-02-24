Образование 24 февраля 2023, 16:33 Санкции не повлияли на развитие системы образования в России Минпросвещения: санкционная политика не влияет на развитие системы образования в России Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Санкции в отношении России не повлияли на развитие системы образования в стране. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Его процитировал ТАСС.

«Подчеркнем, что санкционная политика не имеет ни малейшего влияния на развитие системы образования РФ», — сказал он.

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По его словам, антироссийские санкции не повлияли также на развитие тесных контактов в образовательной сфере с некоторыми государствами, которые стремятся к взаимоуважению и обмену опытом.

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В пятницу, 24 февраля, австралийские власти ввели ряд санкций против России. В ограничительный список попали министры, которые имеют отношение к энергетике, ресурсам, промышленности, миграции и здравоохранению. Также мера коснулась главы Минпросвещения.

Всего Австралия ввела санкции против 90 российских граждан и 40 организаций. По данным властей страны, в список вошли «ключевые игроки и фигуры российской оборонной промышленности».

Также 24 февраля очередные санкции против России ввела Великобритания. Глава британского МИД Джеймс Клеверли сообщил, что в пакет войдет запрет на экспорт всех элементов, которые, по мнению киевского режима, РФ использовала против Украины.