Санкции ЕС в научной сфере осудили в СПбГПУ

Ректор Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Петра Великого (СПбГПУ) Андрей Рудской высказался по поводу санкций Евросоюза в отношении российской науки. Об этом написал RT.

По его словам, наука и образование всегда оставались и должны оставаться вне политики.

«Самое грязное, что мог сделать ЕС — это вмешать политику в науку и образование. Даже во время войн и конфронтации XIX и XX веков эти сферы всегда оставались вне политики. А сейчас высылают студентов, закрывают стипендиальные программы, устраивают спекуляции», — заявил он.

Рудской отметил, что некоторых международных научных проектах Россия играет настолько важную роль, что ее исключение из них просто невозможно. Запад, по словам ректора, скорее всего не станет распространять санкции на атомный проект «Мегасайенс», поскольку ему самому это не выгодно.

Ранее Еврокомиссия сообщила о заморозке Евросоюзом сотрудничества с российскими научно-исследовательскими структурами.