Самый массовый ЕГЭ начнется для российских школьников 6 июля

Единый государственный экзамен по русскому языку начнется в Росси 6 июля. Его напишут почти 618 тысяч выпускников 2020 года. Всего ЕГЭ по этому предмету сдаст 671 тысяча человек.

Об этом сообщил Роспотребнадзор. Из-за пандемии коронавируса в этом году ЕГЭ по русскому языку будут проводить два дня подряд — 6 и 7 июля. Разделение ввели для того, чтобы избежать большого скопления сдающих.

В первый день ЕГЭ по русскому языку пройдет для 428 тысяч человек — для проведения организуют 5,6 тысячи экзаменационных пунктов. Остальные сдадут экзамен 7 июля. Он будет длиться 3,5 часа и состоять из двух частей. Работа включает в себя 27 различных заданий.

Результаты единого госэкзамена по русскому языку нужны каждому абитуриенту для поступления в вуз на любую специальность. В этом году минимальный порог для сдачи ЕГЭ составляет 36 баллов. Ниже этого показателя высшме учебные заведения не могут установить проходной балл.

В 2020 году ЕГЭ сдают только те, кто планирует поступить в вуз в этом году. Остальным школьникам выдали аттестаты по итогам годовых отметок. Абитуриенты получат результаты экзаменов не позднее 20 и 23 июля — даты меняются в зависимости от дня сдачи ЕГЭ.