Самого талантливого учителя выберут на шоу «Классная тема»

Шоу «Классная тема» запустят в России. Его суть — найти самого талантливого учителя, который сможет объяснить сложную тему простым языком. Организаторы — Минпросвещения РФ, телеканал «Россия 1» и VK, сообщила пресс-служба министерства.

Новое шоу — это всероссийский Национальный конкурс учителей, в котором выберут самого яркого педагога, говорится в описании к передаче.

В мероприятии участвуют семь педагогов следующих предметов: математика, русский язык и литература, химия, биология, география, история, физика. Задача участников — максимально оригинально, разносторонне и захватывающе преподать урок по основному предмету. Занятие может проходить в любом формате — хоть в классе, хоть на берегу океана и в виртуальной реальности.

«Каждый день в жизни педагога необычайно насыщен, удивителен и многогранен. Новое шоу — отличный повод продемонстрировать это и увидеть, почему отечественная школа считается не только самой качественной в части получения знаний, но и самой чуткой с точки зрения отношения к детям. Нашим учителям есть чем поделиться и что рассказать. Желаю удачи всем, кто будет участвовать в отборе», — передает пресс-служба слова министра просвещения Сергея Кравцова.