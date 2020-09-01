01 сентября 2020, 12:59
Самая большая школа на Урале открылась в Челябинске
В Челябинске сегодня, 1 сентября, открылась новая школа. Учебное заведение посетили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава города Наталья Котова. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
Отмечается, что образовательный центр № 5 находится в районе «Парковый», он рассчитан на 2,2 тысячи учеников.
Школу строили на протяжении двух лет. Внутри есть компьютерный зал, помещение для танцев, для прикладного творчества, а также внушительных размеров спортивный зал (100 квадратных метров). Здание оснащено системой безопасности.