Самая большая школа на Урале открылась в Челябинске

Отмечается, что образовательный центр № 5 находится в районе «Парковый», он рассчитан на 2,2 тысячи учеников.

Школу строили на протяжении двух лет. Внутри есть компьютерный зал, помещение для танцев, для прикладного творчества, а также внушительных размеров спортивный зал (100 квадратных метров). Здание оснащено системой безопасности.