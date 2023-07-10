Образование 10 июля 2023, 18:10 Сайт по воспитательной работе для преподавателей педвузов заработает в России с 1 сентября

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В России с 1 сентября начнет работать единый сайт, который ориентирован на преподавателей педагогических вузов, чтобы они смогли разработать единый стандарт по проведению воспитательной работы со студентами. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой председателя Совета проректоров организаций высшего образования, подведомственных Минпросвещения, Дениса Кретова.

Он рассказал, что в настоящее время создается платформа, где будут общаться спикеры, эксперты и педагоги. Также предполагается включение в нее календаря различных профильных мероприятий и нормативных документов.

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«Три года назад все педагогические вузы перешли в ведение Министерства просвещения, чтобы быть максимально интегрированными во всю систему образования, обеспечить преемственность на всех этапах — от дошкольного до высшего профессионального образования. И потому нельзя отрываться в патриотическом, культурно-творческом, гражданском, экологическом воспитании от школы», — подчеркнул Денис Кретов.

Он добавил, что благодаря единому стандарту, педагогам будет проще проводить воспитательную работу со студентами.

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