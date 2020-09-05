Сахалинского третьеклассника перевели на домашнее обучение после пикета школьников

Чиновники просили детей и родителей зайти в школу, чтобы не привлекать внимания. Но после того как туда приехали журналисты и полиция, директор учебного заведения сдалась и подписала документ о переводе хулигана на заочное обучение.

После в пресс-службе мэрии города рассказали, что в учебном заведении провели срочное родительское собрание. Там обсудили поведение третьеклассника, который, как пишет издание, держал в страхе всю младшую школу. Родители одноклассников буйного мальчика требовали его исключения.

При этом в прошлом году после прохождения медицинской комиссии мальчик уже учился дома. Кроме того, с ним работали специалисты по коррекции поведения. В новом учебном году ему разрешили вернуться в класс, но он снова вступил в конфликт с остальными детьми, пишет издание.

Вице-мэр Южно-Сахалинска Елена Федорова пообещала провести расследование, чтобы дать оценку работе учителей, которые допустили повторение ситуации.

«Мы были уверены, что точка поставлена еще в прошлом году. Но видим, что это не так. Поэтому сейчас повторно предпримем все необходимые действия», — заявила она. Представитель мэрии подчеркнула, что для всего класса и отдельно для мальчика создадут безопасные условия для обучения.

С мамой ребенка уже договорились, что сын снова пройдет психолого-педагогическую комиссию, которая даст рекомендации по его дальнейшему обучению, в том числе домашнему. На время процедур мальчик будет учиться под наблюдением педагога дистанционно, но в не школе. В департаменте образования отметили, что нужно продолжить работу по коррекции поведения мальчика, чтобы он снова мог учиться в классе. Отставания по общеобразовательной программе у него нет.