Садовничий рассказал о завершении приемной кампании во всех регионах России

Российские университеты завершили приемную кампанию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова президента Российского союза ректоров (РСР), ректора МГУ Виктора Садовничего.

«Все регионы, все университеты… успешно завершили приемную кампанию. Нашли хороших ребят», — рассказал Садовничий.

При этом, по словам ректора, в 2021-м году наибольшей популярностью пользуются гуманитарные направления, передал RT.

«Сейчас очень высокий конкурс на юридический, экономический, госуправление, социологический — вот на эти направления», — рассказал он.