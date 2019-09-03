Из колледжа «Подмосковье» — сразу на завод «Мерседес-Бенц». Выпускники этого учебного заведения востребованы на рынке труда. Они попадают в ведущие компании.

Так, несколько десятков молодых специалистов уже устроились на завод немецкого концерна. В этом году его запустили в Есипове. А нынешние студенты колледжа могут получить престижную работу после выпуска.

Роман Соворунов учится в колледже «Подмосковье». Молодой человек уверен в своем будущем, потому что знает, что родной колледж помогает выпускникам устроиться на завод «Мерседес-Бенц» в Есипово сразу после окончания учебы.

«„Мерседес“ — моя любимая марка машины, которую хотелось бы самому собрать. Во-вторых, это очень молодой коллектив, мои одногодки, однокурсники практически, ну, и, в-третьих, хорошая заработная плата», — объяснил Роман, почему он выбрал образование именно в этом колледже.

Источник фото: телеканал «360»

Он уже выпускник, учится на четвертом курсе на автомеханика. Дипломников колледжа в этот раз почти 800. Первокурсников и того больше.

На торжественной линейке их посвятили в студенты. Один из новичков уже готов в бой. Александр Дмитриенко тоже спит и видит себя на современном производстве в Подмосковье.

«Настроение отличное, я готов к учебе, давно хотел поступить в этот колледж на специальность — „мастер по ремонту двигателей“, и попасть в „Мерседес-Бенц“. Это моя мечта», — отметил Александр Дмитриенко, студент колледжа «Подмосковье».

Колледж воплощает в реальность и другие грезы студентов. Здесь обучают по 44 специальностям: от повара до медицинской сестры. Помимо немецкого завода, выпускников берут работать в международный аэропорт Шереметьево и известные банки.

«Мы стараемся все специальности, все программы перевести на большую часть практики. Почему? Потому что именно тот человек, который больше умеет руками делать, он достигает, как правило, больших результатов, лучших результатов», — объяснила Антонина Юдина, директор колледжа «Подмосковье».

Для каждой специальности — отдельное помещение, где студенты оттачивают свои навыки. Они учатся, к примеру, делать модные стрижки, спасать людей или же готовить виртуозные блюда. Ну, а мечтающие попасть на «Мерседес-Бенц», чинят машины премиального класса в специальных мастерских.

Всего их в колледже шесть. Везде уникальное оборудование, не имеющее аналогов в стране. Чтобы соответствовать уровню «Мерседеса» даже специалистам пришлось пройти переподготовку за границей.