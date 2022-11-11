11 ноября 2022, 07:12
Русский язык убрали из программы киевских школ и детсадов
Киевский горсовет запретил преподавать русский язык из-за «гибридных влияний»
Детей в Киеве перестанут обучать русскому языку. Такое решение приняли депутаты Киевского горсовета. Предмет исключили из программы муниципальных школ и детсадов, сообщил ТАСС.
«Решение позволит избежать усиления напряжения в обществе и усилит защиту образовательного пространства Киева от гибридных влияний России», — сказал председатель постоянной комиссии по образованию, молодежи и спорту Вадим Васильчук.
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Депутаты проголосовали за то, чтобы убрать русский язык из программы детских садов и школ в коммунальной собственности территориальной общины Киева. В горсовете назвали это вопросом национальной безопасности.
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В Киеве также переименовали 11 улиц и бульваров, сообщил Nation News. Их названия были связаны с Россией и СССР. Новые выбрали путем голосования на платформе «Киев Цифровой». Улица генерала Карбышева, например, стала улицей социолога Ирины Бекешкиной, а улицу Челябинска посвятили поэту Пантелеймону Кулишу.
Ранее жена советника руководителя офиса президента Украины Алексея Арестовича Анастасия отказалась давать интервью по-украински. Она заявила, что не считает русский «языком оккупантов».
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Киев
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