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    02 декабря 2020, 09:57

    Руководство РГИСИ ответило на жалобы иностранных студентов об отчислении

    Полина Петрова

    Руководство Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) ответило на жалобы иностранных студентов об отчислении. По словам представителей вуза, все учащиеся имеют равные права, пишет сайт URA.ru.
    Руководство РГИСИ ответило на жалобы иностранных студентов об отчислении

    Ранее порядка 2000 студентов из разных вузов нашей страны пожаловались на угрозу отчисления по причине того, что они не могут вернуться в РФ из-за закрытых границ во время пандемии COVID-19. Уточняется, что официально студентов отчисляют из-за неуспеваемости. Они не могут получить весь необходимый багаж знаний для сдачи экзаменов, выполнения различных заданий, проверочных работ.

    В РГИСИ заявили, что все учащиеся находятся в одинаковых условиях, поэтому речи об отчислении не идет.

    «Все учащиеся института — как наши соотечественники, так и граждане иностранных государств — сегодня переведены на дистанционное обучение. Онлайн формат нельзя назвать удобным для преподавания практических дисциплин», — подчеркнули в вузе.

    Представители учебного учреждения добавили, что все студенты находятся в контакте с педагогами, а некоторых перевели на индивидуальное обучение. Также при желании можно взять академический отпуск, чтобы после пандемии вернуться к стандартному формату обучения.