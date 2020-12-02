Руководство РГИСИ ответило на жалобы иностранных студентов об отчислении

Ранее порядка 2000 студентов из разных вузов нашей страны пожаловались на угрозу отчисления по причине того, что они не могут вернуться в РФ из-за закрытых границ во время пандемии COVID-19. Уточняется, что официально студентов отчисляют из-за неуспеваемости. Они не могут получить весь необходимый багаж знаний для сдачи экзаменов, выполнения различных заданий, проверочных работ.

В РГИСИ заявили, что все учащиеся находятся в одинаковых условиях, поэтому речи об отчислении не идет.

«Все учащиеся института — как наши соотечественники, так и граждане иностранных государств — сегодня переведены на дистанционное обучение. Онлайн формат нельзя назвать удобным для преподавания практических дисциплин», — подчеркнули в вузе.

Представители учебного учреждения добавили, что все студенты находятся в контакте с педагогами, а некоторых перевели на индивидуальное обучение. Также при желании можно взять академический отпуск, чтобы после пандемии вернуться к стандартному формату обучения.