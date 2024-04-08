Образование 08 апреля 2024, 10:59 Руководитель проектов Самокатова посоветовала не получать IT-специальность через онлайн-курсы

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Руководитель проектов онлайн-образования Анна Самокатова в беседе с изданием РИАМО порекомендовала не тратить деньги на получение IT-специальности с нуля через онлайн-курсы.

По словам эксперта, освоить такую сложную специальность с нуля за несколько месяцев практически невозможно. Кроме того, новым специалистам становится все труднее устроиться на хорошую должность. В последнее время зарплаты начинающих работников в этой сфере упали на 15%.

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Самокатова также порекомендовала не идти учиться онлайн на нутрициолога и тренера.