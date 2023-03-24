Образование 24 марта 2023, 17:11 РУДН вернули имя Патриса Лумумбы спустя 30 лет

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Российский университет дружбы народов (РУДН) снова будет носить имя первого премьер-министра Конго Патриса Лумумбы. Об этом сообщит сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на главу правительства РФ Михаила Мишустина.

Он выступал в Госдуме и сообщил, что указ министра науки и образования уже подписан.

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«Буквально пару часов назад был подписан приказ министра науки и образования о том, чтобы вернуть имя Патриса Лумумбы университету», — отметил Михаил Мишустин.

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Напомним, в 1961 году РУДН присвоили имя Патриса Лумумбы. Но в 1991 году университет переименовали.

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