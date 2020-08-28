Роструд назвал самые востребованные профессии в сфере образования

К такому выводу пришли, проанализировав данные портала «Работа в России».

«Всего для педагогов на портале размещено более 38 тысяч рабочих мест», — пояснили в Роструде.

Для каждого из этих педагогов-предметников на нем размещено по три-четыре тысячи предложений от работодателей, притом, что всего заявлено немногим более 38 тысяч школьных вакансий. Также образовательные учреждения России активно приглашают на работу учителей информатики (более одной тысяч вакансий), химии и биологии (примерно по 700 вакансий).

Помимо этого, отмечается, что работодатели для обеспечения кадрами образовательных учреждений приглашают учителей из других регионов и готовы оказать им полную поддержку при переезде.