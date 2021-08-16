Ростовский школьник примет участие в путешествии на Северный полюс

Ученик 11 класса лицей № 56 Ростова Олег Новиков отправился в путешествие на Северный полюс. Подобное приключение стало наградой за победу в интеллектуальном конкурсе «Ледокол знаний». Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу администрации Ростова.

Организатором конкурса выступила компания «Росатома». Победители получили ценные подарки и почетные грамоты, а также возможность побывать на Северном полюсе на ледоколе «50 лет Победы». Школьники прослушают курс научных лекций, пообщаются с исследователями, а также осуществят работу над собственными проектами.

«В пятницу, 20 августа, участники путешествия к Северному полюсу прибудут в Нижний Новгород. Школьники примут участие в научном „Марафоне знаний“. Он посвящен 800-летию города и старту проекта „Ледокол знаний“», — заявили в пресс-службе.