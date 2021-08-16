Российскую академию образования возглавила Ольга Васильева

Президентом Российской академии образования стала Ольга Васильева. Приказ о ее назначении подписал Владимир Путин. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Другим документом Васильеву освободили от должности председателя попечительского совета академии.

Президентом РАО ее избрали 30 июня.

С 2016 по 2018 годы Ольга Васильева была министром образования и науки РФ. Когда ведомство реорганизовали, возглавила министерство просвещения — до января 2020 года.