Российским вузам разрешили возобновить очные занятия

Российские вузы смогут вернуться к очным занятиям после дистанционного обучения с 8 февраля. Переход должен быть согласован с территориальными органами Роспотребнадзора. Приказ об этом подписал глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«Документ предписывает руководителям вузов, подведомственных Минобрнауки России, организовать возвращение к обучению в традиционном формате по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора, а также особенностей распространения коронавирусной инфекции в конкретном регионе», — сообщила пресс-служба министерства.

Для перехода на обычный формат обучения вузы должны соблюдать профилактические меры. Студенты должны иметь возможность обрабатывать руки антисептическими средствами. На входе в здание необходимо проверять температуру бесконтактным способом. Также в вузах должен соблюдаться масочный режим и правила социального дистанцирования.

«В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, согласно приказу, вузы должны быть готовы возобновить ограничительные меры, связанные с организацией учебного процесса», — отметили в Минобрнауки.

Министерство рекомендовало неподведомственным вузам принять аналогичное решение о возобновлении очных занятий.