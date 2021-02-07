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    07 февраля 2021, 00:42

    Российским вузам разрешили возобновить очные занятия

    Дарья Бунякова

    Российские вузы смогут вернуться к очным занятиям после дистанционного обучения с 8 февраля. Переход должен быть согласован с территориальными органами Роспотребнадзора. Приказ об этом подписал глава Минобрнауки Валерий Фальков.
    Российским вузам разрешили возобновить очные занятия

    «Документ предписывает руководителям вузов, подведомственных Минобрнауки России, организовать возвращение к обучению в традиционном формате по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора, а также особенностей распространения коронавирусной инфекции в конкретном регионе», — сообщила пресс-служба министерства.

    Для перехода на обычный формат обучения вузы должны соблюдать профилактические меры. Студенты должны иметь возможность обрабатывать руки антисептическими средствами. На входе в здание необходимо проверять температуру бесконтактным способом. Также в вузах должен соблюдаться масочный режим и правила социального дистанцирования.

    «В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, согласно приказу, вузы должны быть готовы возобновить ограничительные меры, связанные с организацией учебного процесса», — отметили в Минобрнауки.

    Министерство рекомендовало неподведомственным вузам принять аналогичное решение о возобновлении очных занятий.