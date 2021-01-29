Российским вузам разрешили перейти на очное обучение с 7 февраля

Российские вузы смогут с 7 февраля возвращать студентов с дистанционного обучения на очное при согласии региональных властей. Об этом говорится в приказе Минобрнауки.

«Приказываю руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ образовательных организаций высшего образования […] организовать реализацию образовательных программ в очной форме обучения исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» — сказано в сообщении ведомства, с которым ознакомился ТАСС.

Руководство вузов должно согласовать свое решение с территориальными органами Роспотребнадзора. Остальным высшим учебным заведениям тоже рекомендовали принять аналогичное решение исходя из эпидемиологической обстановки. Приказ вступит в силу с 7 февраля 2021 года.