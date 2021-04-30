Российским вузам разрешили дистанционно проводить вступительные экзамены

Отечественным вузам разрешили взаимодействовать с абитуриентами в дистанционном формате. Это касается приема документов и проведения вступительных экзаменов, передает RT со ссылкой на портал правовой информации.

«Организация осуществляет взаимодействие с поступающим… При проведении вступительных испытаний, включая дополнительные вступительные испытания, а также при рассмотрении апелляций — с использованием дистанционных технологий», — отмечается в приказе Минобрнауки об особенностях набора на обучение на 2021/22 учебный год.

ИА НСН добавило, что также вузы смогут принимать студентов лично, проводить вступительные экзамены в очном формате, если в регионе будет благоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка.