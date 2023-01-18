Важное 18 января 2023, 14:18 Российским учителям пообещали новые меры поддержки Президент Путин заявил о необходимости продолжительной работы для поддержки учителей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти России делают многое, чтобы оказать необходимую поддержку учителям. Но по этому направлению еще очень много работы для того, чтобы повысить уровень значимости труда педагогов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда.

Реклама

«Еще многое предстоит сделать по всем направлениям, прежде всего с точки зрения признания общественной значимости труда учителя», — заявил Путин.

Вопросы поддержки учителей и выполнение программ в сфере образования президент России Владимир Путин обсудил с министром просвещения Сергеем Кравцовым. Встреча прошла 9 января.

Министр рассказал о капитальных ремонтах школ, поддержке сельских образовательных учреждений, а также об организации учебного процесса в новых регионах. Кравцов отметил, что к следующему учебному году в новых субъектах России откроется более 1337 школ, в которые доставят учебную литературу и все необходимое оборудование для обучения по современным стандартам.