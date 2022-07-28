Российским студентам из недружественных стран предложили разрешить переводиться в вузы РФ

Депутат Госдумы Василий Власов предложил разрешить россиянам, обучающимся в вузах стран, которые объявлены в России недружественными, по желанию переводиться в российские вузы. Об этом написал RT.

Он отметил, что в марте премьер Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее россиянам, которые обучались за рубежом и были безосновательно отчислены из университетов недружественных стран, продолжить свое обучение в российских вузах на бесплатной основе. При этом, по словам депутата, есть студенты, которые не были отчислены, но все равно хотели бы продолжить обучение в России.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности создания правового механизма для наделения граждан России, получающих образование по программам высшего образования в недружественных странах, правом по желанию переводиться в отечественные вузы и получать образование на бесплатной основе, если таковы были условия обучения в иностранном вузе, либо на платной основе, но на условиях, не превышающих стоимость обучения в предыдущем, иностранном вузе», — говорится в обращении депутата на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова.