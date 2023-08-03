Образование 03 августа 2023, 15:43 Российским школьникам стало проще выполнить задание по литературе на лето Tom Hermans / Unsplash

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Торговая сеть «Пятерочка», Департамент модельных библиотек РГБ и сервис «НЭБ Свет» запустили совместный спецпроект по летней литературе для школьников.

Теперь школьникам стало еще проще выполнить домашнее задание по литературе на лето: на стеллажах для буккроссинга в магазинах сети можно найти информационные плакаты об акции и QR-коды, которые расскажут, как маленьким читателям и их родителям бесплатно получить нужные книги в мобильном приложении «НЭБ Свет». Редакция «НЭБ Свет» создала списки школьной литературы со второго по 11-й класс, в которых собраны рекомендованные произведения.

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«Проект реализуется в рамках программы „Пятерочка с заботой“, один из главных фокусов которой — забота о детях. Как правило, именно в августе школьники открывают списки книг, заданных на лето. При этом дети во время каникул могут быть далеко от библиотек. „Пятерочка“ решила сделать выполнение задания по литературе максимально доступным и напомнить о важности летнего чтения. Сейчас почти во всех центрах местного сообщества установлены стеллажи для буккроссинга, куда можно принести книгу, оставить ее на специальной полке и взять вместо нее другую. С конца июля до конца августа можно еще и получить бесплатный доступ к книгам из школьной программы для любого класса», — комментирует Анна Гусейнова, руководитель проекта «Центры местного сообщества» торговой сети «Пятерочка».

Читать не только полезно, но и интересно: помимо обширной коллекции мировой классики, в бесплатной библиотеке «НЭБ Свет» филологи и популяризаторы науки также отвечают на извечный вопрос и объясняют, «что же хотел сказать автор». Так, школьники со второго по 11-й класс смогут не только быстро и комфортно получать доступ к шедеврам литературы, но и постоянно учиться и каждый день узнавать что-то новое.