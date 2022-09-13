Российским школьникам предложили подробно рассказать о спецоперации | 360°

Образование 13 сентября 2022, 15:19 Поделиться Telegram

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Viber Российским школьникам предложили подробно рассказать о спецоперации Сенатор Афанасьева выступила за подробное освещение спецоперации в школах России РИА "Новости"

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Введение классных часов в российских школах «Разговоры о главном» необходимо дополнить рассказами о специальной военной операции. Эту тему можно поднимать каждую неделю. Предложение озвучила член комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета России Елена Афанасьева.

Новые уроки она назвала очень важным мероприятием, которое поможет российским школьникам донести важную информацию.

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«Мы ввели очень правильное мероприятие, такое как разговор о важном. То, что мы сейчас должны рассказывать нашим детям каждую неделю, о специальной военной операции, например», — привело слова Афанасьевой РИА «Новости».

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Сенатор отметила, что дополнительную информацию должны получать ученики старших классов во время преподавания истории. Афанасьева отметила, что Министерству просвещения нужно детально проработать этот вопрос.

Накануне министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что тему проведения специальной военной операции в рамках уроков «Разговоры о важном» растянули на весь учебный год. Так он прокомментировал слухи, что тема полностью исчезла из классных часов.

Он напомнил, что «Разговоры о важном» проводятся с 5 сентября в начале каждой учебной недели в формате классного часа.

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