Российским школьникам опровергли тотальный переход на шестидневку

В СМИ появилась информация о тотальном переходе всех российских школ на обучение шесть дней в неделю. В Министерстве просвещения эти слухи опровергли.

«Информация о тотальном переходе школ на шестидневное обучение, распространяемая в ряде СМИ и социальных медиа о подобном переходе, а также тиражируемая в родительских чатах — не соответствует действительности», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Также в министерстве подчеркнули, что вопросы утверждения учебного плана, учебного графика и режима занятий по закону об образовании отнесены к полномочиям школы. Более того, никаких нормативных изменений в этой части «нет и не планируется».

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что у школ существует достаточно механизмов для выстраивания образовательного процесса, чтобы, несмотря на пандемию, школьники могли полноценно осваивать учебную программу без перегрузки. Необходимые рекомендации от ведомства были направлены во все школы страны.

В Минпросвещения призвали родителей пользоваться достоверными источниками информации.

Ректор Московского городского педагогического университета (МГПУ) и бывший заместитель министра образования РФ Игорь Реморенко ранее предположил, что в этом году ЕГЭ проведут в традиционном формате из-за снижения числа заболевших COVID-19, но решение, по его мнению, будет нечестным по отношению к выпускникам.