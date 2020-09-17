Российским школьникам на уроках ОБЖ будут рассказывать о поведении в соцсетях и игромании

Уроки основ безопасности жизнедеятельности в школах решили дополнить новыми блоками. Теперь ученикам будут рассказывать о безопасном поведении в социальных сетях, мошенничестве и игромании.

«Подготовлена новая программа по предмету „основы безопасности жизнедеятельности“ (ОБЖ), который дополнят блоками о мошенничестве, игромании, деструктивном поведении в социальных сетях», — привел «Интерфакс» слова министра просвещения России Сергея Кравцова.

По словам министра, предложенная программа поможет молодым людям понять действительно важные вопросы. Кроме того, Кравцов подчеркнул, что занимающихся киберспортом школьников необходимо поддержать. При этом игры не должны негативно сказываться на успеваемости учеников.

«Мы понимаем, что есть офлайн, есть онлайн, и понятно, что поколение школьников интересуется в том числе и киберспортом, и различными играми. Очень важно, чтобы такая активность несла развитие и несла позитив», — процитировал Кравцова ТАСС.

Министр добавил, что к вопросу нужно подходить аккуратно, чтобы информационные технологии не заменили реальную жизнь. В свою очередь, директор Российского движения школьников Ирина Плещева сообщила, что в ближайшее время будет создан комитет по киберспорту. Инициативу уже поддержало Минпросвещения.