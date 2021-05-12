Российским школам рекомендовали иметь план действий на случай ЧС

Каждая российская общеобразовательная школа должна иметь план действия на случай чрезвычайной ситуации. Об этом заявило Минпросвещения в своих рекомендациях по организации действий в кризисной ситуации.

«Каждой общеобразовательной организации рекомендуется иметь план действий в чрезвычайных ситуациях», — отметило министерство в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно рекомендациям, план безопасности должен быть направлен на обеспечение физической, психологической безопасности и благополучия школьников и работников учреждения. Разработанный документ должен состоять из трех блоков: организационного, методического и ресурсного.

«Ознакомление сотрудников с планом поведения в кризисной ситуации, обсуждение технических и психологических моментов поведения в таких ситуациях, проведение тренировочных сборов — все это необходимо, чтобы план оказался действенным», — отметили в министерстве.

Также предлагается организовать разъяснительную работу в педагогических коллективах. Минпросвещения рекомендовало проводить общешкольные родительские собрания и классные часы о законопослушном поведении.