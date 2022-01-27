Российским школам предложили создать «ящики доверия»

В школах России предложили создать «ящики доверия», через которые дети смогут обращаться к психологу анонимно. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Яна Ланоратова.

Парламентарий рассказала о том, что посещает школы и общается с детьми со всей России в рамках так называемых региональных недель. Идею о «ящиках доверия» ей предложили школьники из города Чебаркуля в Челябинской области.

Одна из учениц на встрече с депутатом объяснила, что многие дети не обращаются к школьному психологу, опасаясь травли со стороны сверстников.

«Она рассказала, что есть переживания, часто подростки сталкиваются с буллингом со стороны сверстников, которые говорят: „Ты что, нездоров, раз идешь к психологу? Психолог же врач, а что с тобой не так?“ И они, даже имея проблему в душе, переживание, видя какое-то явление в школе, не говорят психологам об этом. А это неправильно», — уверена Ланоратова.

Во время обсуждения того, как можно исправить ситуацию, школьники предложили создать «ящики доверия» — электронные или реальные.

«Ребята смогут описать историю или переживания, которые происходят у них дома, в школе, с одноклассниками, ситуации, из которых они не знают, как выйти, и положить в этот ящик. Школьный психолог собирает детей, достает информацию из ящика, зачитывает какую-то ситуацию как кейс и дает развернутый ответ в той или иной ситуации», — добавила Ланоратова.

Таким образом, по мнению депутата, подростки перестанут бояться буллинга, потому что вопросы будут анонимными, а также смогут доверять психологу, потому что увидят, что он квалифицированный специалист.

Также, по словам Ланоратовой, школьники из Саратовской области предложили ввести волонтеров-психологов, которые будут выступать посредниками между детьми и специалистами.

«Если это поможет детям, если это поможет директору, сотрудникам, школе, если они увидят, что с детьми нужно говорить, это важно», — заключила Ланоратова.