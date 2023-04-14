Образование 14 апреля 2023, 20:46 Российским абитуриентам разрешат подавать заявку на целевое обучение только в один вуз Путин подписал указ о подаче заявки на целевое обучение абитуриентами только в один вуз РИА «Новости»

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Российские абитуриенты будут подавать заявку на целевое обучение по программам бакалавриата и специалитета только в один вуз. Подписанный президентом страны Владимиром Путиным закон опубликовали на официальном портале правовой информации.

Раньше абитуриенты могли подать пять заявлений на целевое обучение. Подобная система приводила к тому, что вузы не закрывали план по приему, потому что будущий студент в итоге занимал только одно из пяти мест, а оставшиеся уже никто не мог заполучить.

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По новому закону заказчиков целевого обучения обязали публиковать предложения о заключении договоров на единой цифровой платформе «Работа в России». Благодаря этому каждый абитуриент сможет найти на портале данные о мерах поддержки во время обучения и о соцгарантиях, выплатах при начале трудовой деятельности и о самом работодателе, с которым предстоит заключить договор.

Заказчиками целевого обучения могут стать федеральные государственные органы, органы госвласти, местного самоуправления, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели. Иностранные агенты лишаются подобной возможности. Закон вступит в силу 1 мая 2024 года.

В России также предложили вносить в трудовые книжки сведения о нулевом рабочем месте. Вице-спикер Госдумы и один из авторов идеи Борис Чернышов пояснил, что речь идет о прохождении практики или стажировки в период учебы.