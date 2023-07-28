Образование 28 июля 2023, 17:13 Российским абитуриентам порекомендовали искать свои фамилии в списках на зачисление по СНИЛС

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Руководитель экспертного сообщества «ШАГ | поступай в Университет» Сергей Кондратьев и эксперт ШАГа Георгий Конев в разговоре с изданием kp.ru рассказали, что искать свои себя в списках на поступление в вузы абитуриентам нужно по номеру СНИЛСа или индивидуальному номеру, который присвоило учебное заведение.

Причем, как добавили эксперты, мониторить нужно все вузы, куда вы подавали заявление. Примерно 28–30 июля можно будет понимать, сколько бюджетных мест осталось свободно и сколько пойдет на основной конкурс.

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Чтобы оценить свои шансы на поступление, необходимо проверить средний балл поступивших в прошлом году на эту же специальность, добавил Конев.