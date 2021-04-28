Российских студентов переведут на дистанционку на майских праздниках

В период между майскими праздниками студентам российских вузов разрешили учиться дистанционно. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Приказ о деятельности организаций, находящихся в ведении министерства, подписал его глава Валерий Фальков. Документ касается нерабочих дней в мае 2021 года.

Вузам предписали до 30 апреля «определить численность работников, обеспечивающих бесперебойное и безопасное функционирование организаций с 4 по 7 мая». Специалистов проинформируют об изменении их режима работы.

«Определить ответственных лиц, обеспечивающих в указанный период функционирование инфраструктуры организаций, в том числе информационно-технологической», — отмечено в приказе.

Ректорам также поручили обеспечить соблюдение рекомендаций по профилактике COVID-19 среди сотрудников вузов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал Указ о продлении майских праздников, в котором дни с 4 по 7 мая признаны нерабочими. Решение было принято для сокращения рисков распространения коронавируса. С этой же целью следует помнить о правилах поведения в общественных местах.